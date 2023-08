È stata un’altra giornata di super lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano e di disagi per i cittadini. Le forti raffiche di vento hanno spazzato l’intera provincia, i pompieri sono intervenuti sia nel capoluogo che in diversi paesi per mettere in sicurezza pali della luce ma anche per alberi pericolanti.

Nel primo pomeriggio il maestrale ha creato difficoltà a Oristano: in particolare è stata danneggiata la copertura del supermercato Nonna Isa, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno chiuso la strada per consentire l’intervento in sicurezza ed evitare ulteriori pericoli.

Poco prima l’allarme è scattato in piazza Roma per una finestra pericolante, sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e i vigili urbani.

