Venticinque milioni di euro alle compagnie aeree per l'attivazione di nuove rotte: l'Aula ha dato il via libera all'emendamento al collegato di Michele Ennas (Lega) che recepisce un disegno di legge dell'assessore ai Trasporti Antonio Moro.

L'approvazione arriva alla vigilia della trasferta dello stesso Moro e del presidente della Regione Solinas a Bruxelles per l'incontro alle 14.30 con la commissaria dei Trasporti con all'ordine del giorno il dossier della continuità territoriale.

«Ci aspettiamo una importante risposta dalle compagnie che hanno sempre più l'esigenza, per l'apertura di nuove rotte, di ridurre i costi di accesso alle strutture aeroportuali», ha spiegato Moro dopo l'ok del Consiglio, «l'abbattimento fino al 50% dei costi per le compagnie è un incentivo importante che può aiutare la Sardegna a costruire una nuova rete di collegamenti efficaci con al centro l'esigenza dell'Isola di connettersi e il diritto alla mobilità dei sardi».

A Bruxelles, ha aggiunto Moro, «andiamo a rappresentare le criticità del sistema attuale di continuità legate a una sottostima del traffico dei residenti che ha determinato un numero insufficiente di voli, come è certificato dagli oltre 500 voli aggiuntivi messi in pista dal 17 febbraio al 30 agosto». L'altra criticità riguarda la tariffa: «È inconcepibile che si sia passati da una tariffa unica a una libera nella piena disponibilità delle politiche di prezzo delle compagnie che non esitano a speculare in particolari momenti dell'anno come quello estivo».

