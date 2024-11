Il Comune di Zeddiani, in collaborazione con il servizio veterinario della Asl di Oristano, offre un servizio di microchippatura gratuita per cani e gatti. L’appuntamento è per martedì 19 novembre, dalle 15 alle 16, presso i magazzini comunali in via Grazia Deledda al civico 18. Il comune ricorda che la registrazione nella banca dati è obbligatoria e deve essere fatta entro dieci giorni dalla nascita o dall’acquisizione dell’animale. Inoltre, la mancata identificazione e iscrizione all’anagrafe è punita con una sanzione amministrativa.

Per le prenotazioni è necessario contattare il numero 0783/418000, oppure inviare il modulo che si può scaricare dal sito del Comune all’indirizzo mail info@comune.zeddiani.or.it.

