Tappa storica del Rock n’ Beer a Valledoria che taglia il traguardo della 10ª edizione.

Dal 1° al 5 agosto saliranno sul palco sedici band e tantissimi dj, alcuni forniti da Virgin Radio. Per l’occasione saranno allestiti due palchi dedicati a generi di musica rock distinti, per incuriosire un target di ospiti sempre più variegato, e soddisfare i gusti musicali di tutti. L'appuntamento è nella pianura immersa nel verde di circa 12 mila metri quadri, con la cornice splendida della “Baia dei Tramonti” sul lungomare “San Pietro”.

Il Rock n’ Beer sarà anche un’occasione per poter degustare differenti cene a menù tipico sardo, grazie alla presenza di un’area coperta con oltre 1.600 posti a sedere. Non solo, si effettueranno escursioni in canoa e birdwatching, nell'area SIC del fiume Coghinas, parapendio, passeggiate a cavallo e visite guidate nelle Chiese principali di Valledoria e del territorio.

Il Rock and beer 2024 organizzato da AEBV è sostenuto dal programma Salude&Trigu della Camera di Commercio di Sassari, dall’amministrazione comunale di Valledoria e avrà come main sponsor Heineken e Ichnusa.

