Il gruppo musicale Fiore Nero salirà sul palco allestito nella piazza San Valentino, a Osilo, per un tributo alla band storica dei Nomadi ma anche in omaggio a Francesco Nonna e Gabriele Usai, due cittadini scomparsi prematuramente dodici anni fa. L’evento musicale e di solidarietà, un concerto memorial intitolato “Una canzone per gli amici”, è in programma venerdì 23 maggio dalle 18, una serata di ricordi, grande musica e beneficenza. Dalle 18 saranno protagonisti i Dj Nick, in seguito, dalle 20.30 inizierà lo spettacolo presentato da Tonino Sanna con l’intervento di alcuni medici dell’ospedale civile di Sassari per la sensibilizzazione su tema delle malattie tumorali e al cuore, patologie diffuse e complesse che colpiscono i pazienti di ogni età. Alle 21.30 avrà inizio il concerto dei Fiore Nero con Elisa Minari e Daniele Campani. All’ingresso della piazza è prevista una raccolta fondi a favore dei reparti di Cardiologia e Oncologia del Santissima Annunziata.

