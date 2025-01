Considerato lo stato di precarietà nella quale versa la sanità sarda, c’è molta attesa per il convegno in programma sabato 25 gennaio alle 10 all’Istituto superiore di Terralba, promosso dal coordinamento dei comitati sardi per la sanità pubblica e dalla Caritas.

Ad aprire i numerosi interventi sarà il portavoce del coordinamento Alessandro Rosas, mentre il dibattito sarà moderato da Raffaele Callia, responsabile del servizio studi e ricerche della Caritas Sardegna. A seguire l’intervento di Grazia Carta del Comitato per il Diritto alla Salute della provincia di Oristano.

«Uno spazio importante – evidenzia Alessandro Rosas - verrà dato agli studenti delle classi quarte del Liceo Scientifico e alla docente Noemi Murgia. Prevista anche la presenza di Giuseppe Frau, consigliere regionale e presidente della commissione sanità e, si auspica, della presidente della Regione Alessandra Todde».

