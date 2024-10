Cultura, tradizioni, prodotti tipici e un buon calice di vino. Una formula ormai collaudata e molto apprezzata dai turisti. E’ tutto pronto a Donori per l’ottava edizione di “Terraccogliente”, la vetrina delle eccellenze del territorio che ogni anno richiama nel paese del Parteolla centinaia di visitatori. La rassegna organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco e l’associazione “Città della terra cruda” prenderà il via sabato prossimo alle 16 nell’ex Montegranatico con la proiezione del video “La terra cruda in Italia” di Alonso Crespo. Seguirà, alle 17.00, una passeggiata nel parco letterario a cura di Tonio Meloni incentrata sulla Divina Commedia. Alle 20:30 primo spettacolo musicale con il concerto “Today’s music” del gruppo “Arkeos” nel piazzale della Chiesa di San Giorgio. Domenica 13 ottobre, alle 8, partenza della V^ edizione di “Donori Cammina”, una passeggiata tra le vigne e gli oliveti e una visita guidata alla tomba dei giganti di Ingutosu Mannu a cura di Luigi Coda con la collaborazione delle associazioni Donori Bike e Aerobic Club. Alle 10 l’inaugurazione degli stand dei prodotti tipici e delle creazioni degli artigiani locali. I visitatori potranno assistere dal vivo alle attività dei laboratori per la realizzazione dei mattoni in “ladiri”, l’intreccio dei cestini, la preparazione dei dolci della tradizione e la cottura del pane nel forno a legna. Alle 17.30, in Piazza Italia, piccolo saggio di Mambo Dance. Alle 18.30 l’esibizione itinerante del Coro polifonico Sa Defenza. Alle 19.30, la sfilata dei costumi di Angela Pantaleo, gli scialli ricamati a mano da Annamaria Mura e le creazioni “poppy” di Costanza Pusceddu e Gabriella Columbu. Gran finale alle 20.30 con i canti e i balli della tradizione con l’organettista Luigi Cordeddu e il cantante Enrico Deiana.

