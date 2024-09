Nell’ambito delle attività proposte dalla biblioteca comunale e in collaborazione con l'assessorato alla Pubblica istruzione, Tecnologia, Cultura, Servizi sociali e Turismo del Comune di Stintino, dal 30 settembre si aprono i corsi di alfabetizzazione informatica e approfondimento sui servizi online. I percorsi sono pensati per chi ha poca dimestichezza verso le nuove tecnologie, e si trova in difficoltà con tali applicativi sempre più indispensabili per la vita quotidiana e l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione.

Le lezioni sono tenute dal personale della biblioteca che fornirà agli utenti le competenze necessarie per utilizzare le nuove tecnologie (PC, smartphone, tablet), con particolare attenzione alle App della pubblica amministrazione quali Spid- Cia, fino alla compilazione delle istanze on line. I corsi sono gratuiti.

