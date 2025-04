Giornata di sensibilizzazione e di riflessione sul fenomeno del bullismo, presso il centro culturale di Tissi, un tema di grande attualità e purtroppo anche molto diffuso principalmente in età adolescenziale.

L’incontro è in programma mercoledì 19 aprile dalle 9, con al centro l’argomento con lo scrittore Paolo Montaldo che in quest’occasione presenterà due libri Dike e Nemenis - il bianco e il nero, due testi e due aspetti contrapposti per parlare della stessa tematica: il bullismo. Interverrà il luogotenente carica speciale Matteo Secchi, comandante della stazione carabinieri di Usini. L’incontro è rivolto alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di primo grado di Tissi, ai docenti e a tutte e alle persone che avranno il piacere di presenziare.

Si narra che le due divinità, Dike e Nemenis, fossero in realtà una sola. La prima Dike era la Giustizia, quella oggettiva, che puniva il colpevole ed assolveva l'innocente. La seconda pure era la Giustizia, ma nel senso di vendetta, inesorabile, in ossequio alla legge del taglione.

