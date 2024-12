Tutto pronto per il concerto del gruppo musicale dei Nomadi, sul palco di largo Cala d’Oliva a Stintino il 30 dicembre prossimo. L’appuntamento di fine anno con la band leggendaria, protagonista del loro imperdibile Live Tour 2024, si unisce ad altri eventi in programma nella stessa giornata.

La serata, infatti, non sarà soltanto all’insegna della musica con il gruppo che ha fatto la storia, pronto a emozionare fan di tutte le generazioni, ma ad accompagnare questo straordinario evento ci sarà anche la tradizionale Sagra del Cinghiale, un’occasione unica per gustare i sapori autentici del territorio in una cornice di festa e convivialità.

Questa iniziativa è organizzata dall’associazione Autogestita per l’esercizio della caccia Torre Falcone che ha proposto di garantire la distribuzione gratuita dei pasti agli anziani e alle persone con disabiità di Stintino. Una notte con le note dei Nomadi e le prelibatezze della cucina locale, in uno scenario suggestivo che farà da cornice al conto alla rovescia per il nuovo anno.

