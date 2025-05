Domani (Sabato 10 maggio) a Sarule alle ore 16.45 presso il Polo Don Piu in via S. Michele 13, si terrà un incontro pubblico su "Stato e mafia a confronto". Un momento di riflessione su uno dei temi più controversi e oscuri della storia italiana recente. L’evento vedrà la partecipazione di tre ospiti di primo piano: Antonio Ingroia, ex magistrato e pubblico ministero del processo “Trattativa Stato-mafia”, il giornalista scrittore Stefano Baudino e Luana Ilardo, figlia di Luigi Ilardo, confidente dei carabinieri infiltratosi in Cosa Nostra e ucciso nel 1996. Interverranno anche Alessandra Nigro, prefetta di Nuoro e Rosaria Maria Giuffrè, viceprefetta di Catania. Secondo i promotori "un'occasione per ascoltare voci che, da prospettive diverse, da anni si impegnano a far luce su pagine ancora opache della nostra Repubblica".

L'incontro è aperto al pubblico e organizzato in collaborazione con associazioni ed enti pubblici, tra cui il Comune di Sarule e il Comune di Burgos





