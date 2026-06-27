L’appuntamento è per il 4 e 5 luglio prossimi all’ex Montegranatico. Un fine settimana alla riscoperta dell’identità donorese tra canto, musica, cultura e storia locale. E’ tutto pronto a Donori per “Sonus Antigus” la manifestazione dedicata alle tradizioni popolari organizzata dal Coro polifonico “Sa Defenza” con la direzione artistica di Alessio Pilloni e il patrocinio del Comune. Si comincia sabato 4 luglio alle 18.30 all’ex Montegranatico con la conferenza “Suoni e voci di Donori” con l’etnomusicologo Roberto Milleddu, l’esperto di tradizioni locali Luigi Coda, Antonio Meloni e Salvatore Melis (custodi della memoria del paese) e il poeta improvvisatore Emanuele Mereu. A Seguire l’esibizione del coro polifonico Sa Defenza e dell’organettista Giansilvio Pinna.

Domenica 5 luglio, spazio alla mostra degli abiti tradizionali (con lavori realizzati dalla sarta Cristiana Puddu), agli strumenti della tradizione musicale isolana e agli oggetti della cultura materiale.

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