Il Consiglio Comunale di Sinnai è convocato in seduta straordinaria il 4 giugno alle ore 16.

All'ordine del giorno la discussione delle interrogazioni e delle interpellanze a risposta orale; la nomina del componente prima commissione consiliare permanente in sostituzione del dimissionario (per impegni personali) Massimo Lebiu. E ancora l'esame e il dibattito sul risultato del rimboschimento a Cirronis Bellavista, a Bucca Arrubia e nelle altre sedi interessate dal finanziamento del PNRR, l' Indirizzo al Sindaco per la modifica urgente dello Statuto della Fondazione Polisolidale e divieto di rinnovo o conferimento di incarichi basati sulle vigenti norme statutarie.

