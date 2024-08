Nell'ambito dell'Estate sinnaese 2024, il Circolo Legambiente su Tzinnibiri, il Museo civico, Sardinia to do e l'assessorato alle Tradizioni del Comune di Sinnai, organizzano per domani la prima delle due serate programmate e dedicate alla poesia improvvisata campidanese.

«Con l'iniziativa, - afferma la presidente del circolo Carla Maria Migoni - si intende continuare la tradizione degli appuntamenti estivi con “Su cantu de sei”, che si e' ripetuta per piu' di dieci anni consecutivi a Sinnai. Il tutto a cura de “Su Tzinnibiri” e del Comune, suscitando sempre grande partecipazione di pubblico».

La serata si svolgerà venerdì 30 agosto alle ore 19.30 presso il Museo civico in via Colletta. L’ingresso è gratuito.

Si esibiranno is cantadoris Ignazio Angiargia, Lello Atzeri, Mondo Maccioni e Bruno Melis, accompagnati alla chitarra da Luca Tiddia. La seconda serata si svolgerà il 20 settembre, stessa sede e stesso orario.

