Appuntamento clou domani (domenica) per il Carnevale di Sinnai, con la parodia de Is Cerbus.

Si inizierà in Piazza Dessì con la vestizione dell'antica maschera del "Cranovali Sinniesu".

Un vero e proprio rito con la “trasformazione” di uomini e bambini che prenderanno la forma di cervi, cani, cinghiali, battitori e cacciatori, dando vita a un'atmosfera quasi magica che avvolgerà tutti i partecipanti.

La festa proseguirà per le vie del centro storico, fino a giungere in Piazza Sant'Isidoro attorno alle ore 16. Qui avrà luogo la rappresentazione finale de "su mattoni", un momento particolarmente suggestivo con i cervi e i cinghiali che si scontrano con i cacciatori in un drammatico epilogo che li vedrà soccombere.

In programma anche la partecipazione dei gruppi dei Tumbarinos di Gavoi, della maschera di Macomer, "Donna Zenobia" e del gruppo "Janas de Maist'e" di Gergei.

In programma pure l’esibizione di Luca Schirru, Matteo Muscas, Mario Aledda ed Eliseo Mascia che intratterranno il pubblico con musiche e balli tradizionali. Organizzano l'associazione cultura Is cerbus e il Comune. Atteso il pubblico delle grandi occasioni.

«L'appuntamento di domenica - spiegano gli organizzatori – rappresenta un'opportunità unica per immergersi nella cultura e nelle tradizioni più autentiche di Sinnai e della Sardegna, offrendo un'esperienza indimenticabile per residenti e visitatori».

