Un evento sulla sicurezza stradale si svolgerà il 31 maggio a Selargius.

Si inizierà alle 9,30 nell'aula consiliare che ospiterà un dibattito formativo sul tema. Alle ore 11 tutti in piazza Martiri di Buggerru, ove un simulatore di incidente consentirà ai partecipanti di vivere in modo realistico le conseguenze di situazioni di pericolo alla guida, in condizione di distrazione o sotto effetto di alcol e droghe.

L'evento, organizzato dall'assessorato Politiche giovanili, è aperto a tutta la cittadinanza. L'iniziativa intende trasmettere un messaggio di sensibilizzazione ai rischi connessi alla strada e incentiva a una guida prudente e responsabile.

