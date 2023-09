Tutto l’intero preziosissimo patrimonio degli ex voto per grazia ricevuta, lunga storia di fede per San Costantino, tornerà nel suo luogo naturale. Sono in fase di realizzazione i lavori di restauro delle facciate interne al santuario, dove ritroverà spazio la vasta collezione, attualmente visibile almeno in parte al Museo del Territorio.

Una selezione della collezione storica era già stata invece già ricollocata presso la controfacciata del santuario, appena restaurata, in tempo per le celebrazioni religiose in onore del Santo e dell’Ardia.

Vista la loro importanza, gli ex voto saranno al centro di una iniziativa in occasione delle "Giornate Europee del Patrimonio", in programma domenica 24 settembre alle ore 17 a San Costantino e nello stesso Museo.

“I funzionari della Soprintendenza- evidenzia il sindaco Salvatore Pes- presenteranno quanto finora intrapreso e le probabili, ulteriori iniziative di valorizzazione della collezione da concordare con la Diocesi, il Comune, le associazioni del territorio e la comunità dei fedeli, in un’azione congiunta di salvaguardia e trasmissione alle generazioni future del ricco tesoro di testimonianze di fede”.

