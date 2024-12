Educare al rispetto tra popoli di cultura e religioni diverse. E' l'obiettivo del 1° Simposio Internazionale curatto dalla Fondazione Accademia in collaborazione con l'Institut Catholique de la Mediterranée di Marsiglia. La due giorni dal titolo "Popoli, Culture e Religioni per un Nuovo Umanesimo", si svolgerà a Sassari domani e venerdì.

La prima sessione, in programma domani alle 15.30 nell'Aula Segni del Dipartimento di Giurisprudenza in via Mancini si concentrerà su "Paideia e Cittadinanza: Ponte tra Culture e Religioni".

Venerdì dalle 9 alle 11.30 il Centro di Alta Formazione Padre Manzella di via Porcellana ospita i laboratori pratici sul tema "Cittadinanza e Inclusione". Di pomeriggio alle 15 nuovo trasferimento in Aula Segni per esplorare il concetto di "Costruire Fratellanza: Educare a prospettive Future per un Mediterraneo Inclusivo".

Questo evento rappresenta un'importante opportunità per promuovere un dialogo interculturale e interreligioso. I lavori aperti a tutti ed in particolare a giovani, studenti delle ultime classi scuole secondarie, universitari, dottorandi, neolaureati e professionisti, si articolano in 3 sessioni di lavoro che prevedono relazioni, comunicazioni e panel, condotti da esperti nazionali e internazionali, tutti volti a stimolare un rinnovato senso di comunità, basato sull’inclusione e sulla solidarietà tra diverse culture e religioni.

