Doppio appuntamento sabato e domenica alle 18 al Teatro Astra di Sassari per la Stagione Famiglie a Teatro. Torna sul palco con un grande classico “Il lupo e l’agnello” portato in scena dalla compagnia La botte e il Cilindro riconosciuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, che ne sostiene le attività assieme alla Regione Sardegna, al Comune di Sassari, alla Fondazione di Sardegna.

Le storie di animali da Esopo, Fedro e La Fontaine con il loro bagaglio di saggezza e morale sono inserite in questo spettacolo dove non si trova soltanto il lupo prepotente che inventa ragioni inesistenti pur di divorare il povero agnellino; ma anche la cicala fannullona la formica laboriosa il corvo vanitoso e la volpe astuta. Lo spettacolo è di Franco Enna per la regia Pier Paolo Conconi. Sul palco: Stefano Chessa, Luisella Conti, Consuelo Pittalis. disegno luci Paolo Palitta, scenotecnica Michele Grandi, costumi e maschere Luisella Conti e Nadia Imperio.

In scena tre attori che si divertono a raccontare le favole utilizzando diversi linguaggi tra cui: quello dei pupazzi, coreografico, delle ombre e la narrazione. Le favole, i linguaggi e la musica accompagnano i bambini alla scoperta del mondo fantastico degli animali e facendo ragionare sui casi umani i vizi e le virtù, pur tra risate e sorprese. La regia di Pier Paolo Conconi rispetta questa attenzione per la storia in sé, senza prevaricare il contenuto con effetti di scena gratuiti e dispersivi, lasciandosi guidare nello sviluppo drammatico della vicenda pura e schietta, con un linguaggio che vuol essere asciutto ed essenziale.

© Riproduzione riservata