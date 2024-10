Per martedì 22 ottobre, dalle 9 alle 16, "E Distribuzione" ha in programma un intervento sulle linee elettriche che alimentano il potabilizzatore di Sarroch al servizio dell’acquedotto Sud-occidentale fino a Domus De Maria passando per Villa San Pietro e Pula. Durante i lavori l’impianto resterà fermo e di conseguenza sarà sospesa la produzione di acqua potabile.

L’erogazione all’utenza sarà ugualmente garantita grazie alle manovre in rete che saranno eseguite dalle squadre di Abbanoa per utilizzare al meglio le scorte opportunamente effettuate nei serbatoi comunali. Eventuali cali di pressione, in particolare nelle zone alte, potrebbero verificarsi qualora l’intervento sulle linee elettriche dovesse durare più di quanto preventivato.

