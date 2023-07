I birrifici artigianali più importanti dell’Isola, le postazione dedicate allo street food e tanta musica dal vivo: tutto pronto per sabato 29 luglio a Sarroch, nella splendida cornice di Villa Siotto, per “SarRock&Beer”, appuntamento giunto alla quinta edizione, organizzato dall’associazione Giustizia & Libertà in collaborazione con il Comune, il centro commerciale naturale S’Arrocca, e Fermento sardo. L’apertura dei fusti è prevista per le 17,30: per gli amanti delle birre chiare e scure ci sarà la possibilità di degustare per tutta la sera le ultime novità presentate dai birrifici artigianali di Usini, Nuoro, Mogoro, Simaxis, Tortolì, Barisardo e Pavia. Durante la serata ci sarà anche la possibilità di partecipare a un laboratorio di degustazione con abbinamento di formaggi.

