Ambiente e gioco vanno a braccetto grazie al Montiferru Play che promuove quest’anno la tutela del paesaggio e, contestualmente, diffonde la cultura del gioco da tavolo quale momento ludico di alto valore sociale. Torna il Festival dei giochi da tavolo, sesta edizione, con una edizione rinnovata in collaborazione con CEAS, centro educazione ambientale Don Deodato Meloni, e il contributo del Comune.

Un Festival del gioco diffuso che abbraccia il territorio, con il coinvolgimento dell'Istituto Comprensivo di Santu Lussurgiu, Seneghe, Cuglieri e Bonarcado, tutti gli alunni coordinati da Montiferru Play: «un gruppo di soci lussurgesi di ogni età che condividono la loro passione per i giochi incontrandosi tutto l'anno attorno ad un tavolo per passare ore liete in compagnia e socializzare», spiega Simone Riggio presidente di Montiferru Play e cofondatore della Casa editrice di giochi sardo-ligure “Demoela”.

Nei locali del Centro di Cultura e del Dopolavoro 200 rumorosi scolari si cimenteranno ai tavoli da gioco alla scoperta di tante novità del mondo del gaming. Il tema di questa settima edizione è la sostenibilità ambientale, che sarà divulgata da un ospite d’eccezione: l’influencer Selina Mao di Selinature che alla sua maniera giovane, fresca e dinamica racconta la salvaguardia della natura, con un tema specifico sul mare: il santuario dei cetacei tra Liguria, Toscana, Costa Azzurra, Corsica e Sardegna.

Si inizia domani, sabato mattina 23 novembre con gli alunni impegnati in giochi da tavolo classici, come Risiko che farà tappa ufficiale qui, poi il Quizzone e anche quelli più nuovi e intriganti di Demoela, tra cui Tzintzula e Tancas.

Al pomeriggio, at 15, porte aperte per tutti, giovani e adulti, che vogliono godere di una serata di competizione ludica e di svago con amici e altri concorrenti di gioco. Alle 19.30 tavola rotonda: creare giochi in Sardegna: esperienze, realtà e prospettive.

Domenica 24 novembre al mattino un corso di educazione ludica sul tema dell'utilizzo dei giochi in età senile con l’esperto Gabriele Mari di Ravenna. Al pomeriggio giochi da tavolo, tra cui Spuntino, messi a disposizione dagli organizzatori, per tutti i gusti e per tutte le età, per sbizzarrirsi in strategie di gioco e cimentarsi in nuove sfide, soprattutto per stare insieme, tra appassionati di gaming.

Montiferru Play è organizzato dall’associazione omonima, in collaborazione con il Comune e Istituto Comprensivo Santu Lussurgiu, Demoela, il Centro di Cultura Popolare, il sistema bibliotecario Montiferru, il CEAS, il CCN Bantzigallelle, l’Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano con il supporto di diverse aziende del territorio.

