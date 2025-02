In occasione della giornata dedicata all’amore, L’Unione Sarda lancia un’offerta per i suoi lettori. Per il 14 e il 15 febbraio, l’abbonamento digitale mensile sarà disponibile al prezzo speciale di 9,99 euro invece di 24,99 euro.

Modalità di attivazione della promozione

L’offerta sarà disponibile esclusivamente nelle giornate del 14 febbraio e del 15 febbraio sino a mezzanotte. Per usufruirne, sarà sufficiente cliccare su QUESTO LINK, selezionare l’abbonamento digitale mensile e completare l’attivazione al prezzo scontato.

I vantaggi dell’edizione digitale

Sottoscrivendo l’abbonamento digitale, i lettori potranno:

Scaricare L’Unione Sarda in versione digitale direttamente sul proprio dispositivo dalle tre del mattino;

Avvalersi del 30% di sconto sui prodotti editoriali de L’Unione Sarda in catalogo (Biblioteca dell’Identità);

Accedere al Club Unione, la community esclusiva degli abbonati de L’Unione Sarda che garantirà privilegi e vantaggi su decine di esperienze e sconti con i nostri partner affiliati.

