Per Natale tanti eventi sia per i residenti ma anche per i visitatori che arrivano da altre zone con l’obiettivo di far conoscere il territorio. Il Comune di San Nicolò d’Arcidano, con il contributo della Regione Sardegna e in collaborazione con l’Auser locale e la Fondazione Maria Carta, ha organizzato una serie di iniziative festive nell’ambito della manifestazione “Abettendi Paschixedda” 2024. Concerti, spettacoli, giochi e mercatini animeranno le piazze e le strade del paese, offrendo momenti di allegria per tutte le età. Il programma di quest’anno è variegato.

IL PROGRAMMA

- Il 13 dicembre la manifestazione “Abettendi Paschixedda” prende il via con l’arrivo dello zampognaro che percorrerà le vie del paese. Il giorno dopo, alle 18, nella chiesa di San Nicolò Vescovo, si esibirà il Coro Eufonia di Gavoi. Il 15, dalle 18:30, in piazza Roma, spazio all’esibizione musicale dei Tazenda e dei Double Dose, due gruppi che promettono una serata di grande musica.

- Il 21 dicembre, alle 15:30, apertura dei tradizionali mercatini di Natale e del Villaggio di Babbo Natale, con gonfiabili, truccabimbi, elfi e Babbo Natale. Non mancheranno dolci tipici come cioccolata calda e zucchero filato per i più piccoli. Alle 16:30, serata folk con i Fantafolk: all’organetto Vanni Masala e alle launeddas Andrea Pisu. I due artisti saranno accompagnati da Giancarlo Seu e Alessandro Melis. Seguirà una sfilata per le vie del paese, con suoni, balli e canti dei gruppi folk di San Nicolò d’Arcidano, Laconi, Oristano e Tempio Pausania. Alle 19:30, degustazione gratuita di malloreddus alla campidanese.

- Il 22 dicembre, alle 10, riapertura dei mercatini di Natale. Alle 16, percorso del vino con diverse cantine locali. Alle 19:30, degustazione gratuita di pennette al cardoncello e salsiccia fresca. Durante l’intero periodo delle festività sarà possibile visitare il Presepe Popolare Napoletano, allestito nel salone parrocchiale di via Roma.

«Come amministrazione siamo lieti di riproporre questa manifestazione che da anni è un appuntamento molto partecipato dai cittadini arcidanesi e da quelli dei paesi limitrofi», commenta il sindaco Davide Fanari. «Ogni anno cerchiamo di migliorare, arricchendo l’offerta e la qualità dell’evento”. “Questa è anche un’importante occasione per far conoscere il nostro centro storico ai visitatori - aggiunge il vicesindaco Emanuele Cera - Quest’anno, inoltre, la manifestazione gode di un importante sostegno finanziario da parte dell’Assessorato Regionale alla Cultura, che ha riconosciuto il valore e la qualità dell’evento Abettendi Paschixedda».

