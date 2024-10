La sagra della lumaca di Gesico spegne quest'anno 32 candeline. L'edizione 2024 prevede nel suo programma appuntamenti culturali e culinari, e non mancherà la formula ormai consolidata di “sacro e profano” che da sempre caratterizza la rassegna. Il programma religioso sarà come da tradizione in onore di Sant'Amatore vescovo e martire. La kermesse gastronomica “La lumaca d’oro” nel fine settimana ha inaugurato la sagra: oltre alla tradizionale sfida tra i migliori cuochi, gli agriturismo e i ristoranti specializzati in piatti a base di lumache, si è tenuto il convegno sul rilancio del comparto elicicolo in Sardegna.

La manifestazione si prende alcuni giorni di pausa per ripartire venerdì 18 ottobre, dalle 15.30 alle 18, con la 27esima Corsa delle lumache con protagonisti i bambini che si sfidano nella gara di velocità (per modo di dire) delle loro chiocciole. Alle 18.30 la messa celebrata da monsignor Alberto Pala e la processione di Sant’Amatore accompagnata dai gruppi folk di Gesico, Siurgus Donigala, Selegas e Senorbì. Sabato 19 alle 15 nel piazzale delle scuole elementari l’apertura della Fiera Agricola e della Fiera Libri, alle 18.30 l’inaugurazione della Mostra dei canarini, alle 16.30 musica etnica e balli di gruppo, alle 21.30 in Piazza Padre Fausto Cuccu lo spettacolo musicale “Disizu”.

© Riproduzione riservata