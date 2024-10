Creare nuovi mercati per le aziende quartesi sfruttando la rete dei Sardi espatriati nel mondo.

È la scommessa della FAES (Federazione delle Associazioni di tutela dei sardi nel mondo), che propone per giovedì a Quartu un incontro, aperto a aziende e imprenditori interessati all'esportazione, con Piero Cannas, presidente della Camera di Commercio Italia-Polonia, di Varsavia.

A supportare un dialogo sul piano economico che vorrebbe portare a scenari concreti saranno presenti anche Giorgio Del Piano, del Confapi Cagliari, Raimondo Mandis, presidente di Slow Food Sardinia, e Andrea Vallebona, apprezzato progettista e titolare di diverse strategie di diffusione del marchio Sardegna nel mondo, tra cui, ultimo in ordine di tempo, Italea - Turismo delle radici.

Nella Sala degli Affreschi dell’Ex Convento dei Cappuccini di via Brigata Sassari 4, a partire dalle ore 17.30, a guidare l'interesse del mondo produttivo quartese per una strategia nuova di promozione commerciale europea, l’assessora alle Attività produttive Rossana Perra e il presidente della Commissione consiliare Franco Tocco.

Sarà l’occasione per approfondire le esperienze immagazzinate dai sardi che hanno conquistato posizioni di influenza e prestigio oltremare, in altri Paesi d’Europa, e ragionare sulla possibilità di utilizzare tali competenze per agevolare le esportazioni di prodotti o servizi locali verso mercati finora poco frequentati.

© Riproduzione riservata