Ritorna a Porto Torres l’iniziativa Gle - Grandi giochi in legno, l’evento ludico creativo, rinviato durante le festività natalizie acausa del maltempo, una iniziativa organizzata da Lughené, associazione culturale che propone nella piazza davanti al Palazzo comunale un sistema di giochi eco per divertire bambini e adulti. L’appuntamento è in programma domenica 5 e lunedì 6 gennaio, dalle 10 alle 13, nella piazza Umberto I, dove verranno collocati venti giochi in legno della tradizione europea – perlopiù francese e olandese – giochi di abilità, precisione e velocità costruiti artigianalmente in Sardegna e rivolti a tutte le età.

I Gle nascono per regalare divertimento ma anche per valorizzare le relazioni fra le persone, accendere e creare nuovi stimoli e occasioni di dialogo. Nel grande spazio di fronte al municipio i più piccoli potranno dare sfogo alla loro creatività e scoprire quanto sia importante il gioco attraverso l’utilizzo dei materiali naturali, per un divertimento sano che aiuta a migliorare le proprie capacità di movimento e abilità. L’evento è patrocinato dal Comune di Porto Torres.

