L’iniziativa “ImPARIamo a essere pari”, promossa da Fidapa BPW Italy-sezione di Porto Torres si conclude giovedì 14 novembre alle 17.30 alla sala Filippo Canu con il pedagogista Lorenzo Braina.

Il progetto - inserito all’interno del tema nazionale di Fidapa BPW Italy (biennio 2023 – 2025) è rivolto in particolar modo ai giovani, con l’obiettivo di favorire il rispetto per la cultura delle diversità e della non discriminazione; di promuovere il tema della parità uomo-donna e delle pari opportunità; di intervenire sulla promozione dell’educazione e della formazione alla cittadinanza di genere.

Presupposti per promuovere il cambiamento socio culturale e contrastare ogni tipo di violenza. Dopo i laboratori interAttivi (ultimati il 7 novembre), che hanno visto protagonisti gli alunni degli Istituti comprensivi n° 1 e n° 2 e del biennio dell’Istituto di Istruzione Superiore “Mario Paglietti”, è stata la volta dell’incontro interAttivo con l’avvocato Rosella Lucente sul tema della corretta comunicazione in rete e della netiquette. L’ultima fase in programma è dedicata al convegno interAttivo, a cura del pedagogista Lorenzo Braina, in cui si approfondiranno i significati delle relazioni di genere, della costruzione dei ruoli sociali e delle discriminazioni, e si forniranno gli strumenti per promuovere relazioni basate sul rispetto reciproco.

«Un progetto che ci ha dato grandi soddisfazioni», dichiara la presidente di sezione Maria Tindara Abramo. «Speriamo di aver gettato semi importanti, così da seguitare a diffondere la cultura del rispetto e a divulgare l’importanza della condivisione e della comunione di intenti. Solo in questo modo potremmo agire nel concreto con consapevolezza e azione, come recita il motto del biennio in corso Fidapa».

