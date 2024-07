Si apre il sipario di AsinArt l’evento di musica e danza organizzato dall’associazione culturale Caats- Ets e patrocinato dal Comune di Porto Torres e dal Parco nazionale dell’Asinara. Domani, martedì 23 luglio alle ore 20.30, presso la basilica monumentale di San Gavino, è in programma il concerto di Zoe Pia, musicista di Mogoro diplomata al Conservatorio di Cagliari e specilazzata al Conservatorio di Rovigo. Autrice e compositrice dei suoi brani compare tra le innovatrici della cultura musicale sarda per il sofisticato uso del clarinetto, campanacci, launeddas e pezzi di artigianato artistico della Sradegna. Nel 2018 ha messo in piedi il festival Pedras et Sonus, una delle più importanti manifestazioni jazzistiche con un particolare riguardo alla declinazioni contemporanee della musica e degli strumenti tradizionali, e altre manifestazioni come Little Jazz Festival e Jatzilleri. AsinArt ha l'obbietivo di attivare e valorizzare il territorio dell'Isola dell'Asinara e della città di Porto Torres attraverso attività culturali e di spettacolo nei principali siti monumentali e beni paesaggistici presenti. Il primo evento aveva visto come protagonista la danza, al parco Chico Mendes di Balai, con DanceHaus di Milano, mentre il secondo appuntamento di AsinArt è previsto martedì 6 agosto all’Asinara con il concerto di Piana, Pitzoi, Zolo meet Antonello Salis.

© Riproduzione riservata