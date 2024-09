Sarà un lungo weekend di festa il prossimo a Pompu, in occasione di Santa Maria, la festa principale del paese assieme a San Sebastiano, patrono. Da venerdì a lunedì le celebrazioni, organizzate dal Comitato, in collaborazione con la Pro loco e il Comune.

I festeggiamenti religiosi saranno nella chiesetta dedicata a Santa Maria di Monserrat, mentre quelli civili in piazza Capitano Leo. Il via venerdì, alle 22.30, con lo spettacolo musicale dei “Tres Passos”. Sabato, alle 17.30, la partita di calcetto “Bagadiusu” contro “Coiaus”.

Alle 22.30 appuntamento con “El Sueno de Ibiza” e la musica dei Dj Walter Fargetta, accompagnato dal vocalist Leonardo Greco di radio 105. Domenica, alle 10.30, per i festeggiamenti religiosi, la processione per le vie del paese e, in seguito, la Santa Messa. Alle 22.30, invece, spettacolo musicale con la “Trial Band”. Chiusura lunedì, alle 10.30, con la processione e la Santa Messa, sempre in onore di Santa Maria di Monserrat.

