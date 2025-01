Racconterà il suo carcere, le paure vissute per tanto tempo, l’isolamento ma anche la speranza. L’attivista egiziano Patrick Zaki, a lungo detenuto nel suo Paese d’origine per aver espresso opinioni critiche sul regime, ritorna nuovamente in provincia di Oristano per parlare di diritti umani. Venerdì 31 gennaio Zaki sarà all’Unla di Oristano. L’appuntamento è alle 18, nella sala del Centro servizi culturali, in via Carpaccio.

Gli organizzatori dell’evento fanno sapere che è necessario prenotare la propria presenza inviando una mail a salacsc@centroserviziculturali.it.

Sabato 1 febbraio, invece, Zaki incontrerà gli studenti al liceo classico “De Castro” guidato dal dirigente Pino Tilocca. L’incontro si terrà alle 10.30. Sarà anche l’occasione per presentare il suo libro “Sogni e illusioni di libertà: la mia storia”, edito nel 2023 da La nave di Teseo.

© Riproduzione riservata