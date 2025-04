A Palmas Arborea la musica corale darà il via ai riti della Settimana Santa. Stasera, a partire dalle 18.30, nella Chiesa di Sant’Antioco Martire, una serata tra musica e parole, alla riscoperta della tradizione e di melodie antiche e nuove, intitolata “Cantos de Chida Santa”, e presentata dal Coro Polifonico Palmarese.

L’evento avrà come ospiti d’eccezione il coro Santa Cecilia e il coro Giovanile Don Bosco di Arborea, cori di fama nazionale e apprezzati in tutta l’isola, in passato protagonisti di tournèe in Spagna, al festival di Lloret de Mar, in Emilia Romagna, in Veneto, nel Lazio ed in altre regioni e suggestive località della penisola; cori che hanno condiviso anche importanti momenti di approfondimento, dedicati alla polifonia, con illustri insegnanti del calibro di Manolo Da Rold, Francesco Grigolo, Fabio Pecci, Giorgio Susana e Michele Turnu. Gli “ensembles” sono diretti dal Maestro Riccardo Zinzula, pianista, cantante, direttore di varie Scuole Civiche di Musica, oggi impegnato anche nella prestigiosa istituzione musicale del Comune di Oristano, cresciuta esponenzialmente nell’ultimo anno arrivando a raddoppiare il numero degli iscritti.

Attraverso le note del piano del Maestro Zinzula e le melodie dei suoi cori sarà realizzato un evento che ogni anno si ripete a Palmas Arborea grazie al costante impegno del Coro Polifonico Palmarese, formazione storica del territorio e molto apprezzata in tutta l’isola e oltre Tirreno, composta da voci maschile di eccezionale maestria. Coro palmarese diretto dal Maestro Alessio Pilloni, compositore, arrangiatore e polistrumentista, autore di rielaborazioni corali di melodie immortali che oggi sono eseguite in tutta l’isola e anche in altre Regioni.

Le letture recitate faranno entrare il pubblico nella tradizione sarda attraverso la voce di Antonello Garau, giornalista, traduttore, interprete, promotore della tradizione Sarda, noto Antoni Nàtziu Garau, che interpreterà la versione in sardo della Passione.

L’evento, da sempre molto sentito dalla comunità e dagli appassionati, è realizzato grazie al supporto del Comune di Palmas Arborea, guidato da Emanuele Cadoni, dall’Unione di Comuni dei Fenici, dall’Ufitziu de Sa Limba e de Sa Cultura Sarda Provintzia de Aristanis e dal Parroco di Sant’Antioco Martire Don Ernest Roca.

