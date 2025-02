L’appuntamento col fotografo olbiese Piero Pes inaugura il calendario degli eventi dell’Associazione Argonauti di Olbia, che compie quest’anno 25 anni.

Un compleanno che merita di essere celebrato con iniziative importanti, delle quali fa parte l’incontro con Pes, in programma lunedì alle 19 al Politecnico Argonauti di via Garibaldi. Fotografo, film-maker, guida turistica, cultore delle tradizioni locali e grande conoscitore delle feste tradizionali in Sardegna, Pes racconterà il carnevale barbaricino, una delle manifestazioni più interessanti della nostra Isola.

Nell’occasione saranno illustrati i significati delle principali maschere tradizionali e il relatore, che da anni segue questo importante appuntamento, al quale ha dedicato un prestigioso volume fotografico dal titolo “Maschere”, sarà a disposizione dei presenti per spiegare tutti i momenti del rito.

Nelle intenzioni dell’organizzazione, l’incontro vuole essere anche un utile vademecum per tutti quelli che vorranno assistere alle manifestazioni carnascialesche delle prossime settimane.

