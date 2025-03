Porte aperte alla Pro Loco di Olbia che, ad un anno dall’istituzione, chiama a raccolta la cittadinanza convocando un’assemblea straordinaria, venerdì 21 marzo (ore 18.30) all’Hotel Stefania di Pittulongu. L’invito rivolto a tutti i cittadini è quello di partecipare all'associazione «che opera attivamente, di concerto con le istituzioni locali, a favore dello sviluppo sociale e turistico del proprio comune, con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità naturalistiche, culturali, storiche e sociali del territorio».

Ordine del giorno dell'assemblea: scelta della nuova denominazione dell’associazione, votazione per la modifica dello statuto e adozione della dicitura APS per iscrizione al Runts (Registro nazionale Terzo settore), versamento quote associative 2025 e votazione per il rinnovo delle cariche sociali e del nuovo direttivo.

Per aderire all’associazione, che rientra all’interno dell’Unpli Nazionale (Unione Nazionale Proloco d’Italia) o proporsi come membro del direttivo è necessario inviare la propria candidatura con una mail a proloco.olbia@gmail.com indicando nome, cognome e numero telefonico. L’assemblea è aperta a tutti, anche non tesserati.

