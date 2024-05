CantinArte volge verso il termine. Sabato primo giugno la cantina Caddeo ospiterà l’ultima serata di questa ricca ottava edizione.

«Siamo felici e soddisfatti della risposta entusiasta dei nostri visitatori - commentano gli organizzatori Marco Pili e Tiberio Caddeo - Grazie alla passione e alla dedizione del nostro gruppo di lavoro e delle istituzioni che ci supportano, CantinArte è ormai un appuntamento imperdibile, richiesto e desiderato da molte persone. Farci portatori sani di cultura è per noi motivo di grande orgoglio e ringraziamo tutti gli ospiti che hanno voluto far parte di questo nostro progetto».

Tra i protagonisti ci saranno Luca Tramatzu, impegnato in una stand up comedy, e i dj Mauro Biancu e Fabrizio Corona, ma ad aprire la serata saranno Santina Raschiotti e Simone Porcedda.

L’evento sarà anche l’occasione per i visitatori di incontrare Simone Cireddu e Tonino Mattu impegnati nel finissage di Géricault, opera artistica che per un mese ha accolto i visitatori di CantinArte. Tre quadri a olio su tela e tre video monocanale saturano l'ambiente espositivo, e i gesti pittorici, i suoni e le immagini in movimento riverberano sulle pareti di terra e paglia.

