Nuove opportunità per i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni residenti in uno dei Comuni che fanno parte del Plus Ghilarza-Bosa.

Si cercano infatti 25 partecipanti tra i residenti nel Guilcier, nel Barigadu, nella Planargia e nel Montiferru per partecipare al progetto “PASSOdopoPASSO”.

«Si tratta di un’iniziativa che offre l'opportunità di trasformare le idee in progetti concreti, aiutando i giovani a sviluppare le capacità organizzative», spiegano gli organizzatori. L’obiettivo è promuovere l’ intraprendenza e dare gli strumenti per realizzare le proprie idee».

Verranno organizzati due incontri residenziali di 4 giorni ciascuno, il primo dal 6 al 9 novembre (per preparare al percorso) e il secondo dal 29 gennaio al 1 febbraio (per definire meglio il progetto personale).

In programma anche 4 incontri tematici di una giornata, con esperti di diversi settori pubblici e privati. Il progetto personale dei ragazzi che parteciperanno all’iniziativa dovrà prevedere un collegamento concreto con la realtà locale e andrà realizzato entro giugno 2025.

