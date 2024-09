La Pro loco di Morgongiori, in collaborazione con il Comune, organizza per domani l’evento “Tradizionis – Gustus e Ballus Mragaxoresusu”.

Una serata nel quale si unirà il buon cibo, nello specifico una cena a base di lorighittas, piatto forte della tradizione locale, la musica, in compagnia degli artisti morgongioresi, e i balli sardi.

L’evento è fissato per sabato alle 20, negli spazi delle ex scuole elementari del paese. Grandi protagonisti saranno il gusto, il divertimento e la socializzazione. “L’idea di abbinare la cena ai suonatori di armonica a bocca autodidatti – commenta il presidente della Pro loco Costantino Statzu - ci è sembrato un modo per riscoprire il passato. Dai racconti del passato sappiamo quanto, all’epoca, ci si divertiva con canti e balli organizzati a livello paesano e abbiamo voluto riscoprire questa usanza, un tempo sinonimo di umiltà e fratellanza”.

