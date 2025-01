Alcune novità caratterizzeranno le biblioteche di Morgongiori e Siapiccia nei prossimi giorni. Da domani, la Biblioteca comunale di Morgongiori, sarà aperta anche il sabato. A darne notizia è il sindaco Paolo Pistis, attraverso un avviso pubblico rivolto alla popolazione.

Domani, la nuova sede (inaugurata a fine dicembre) presso il CEAS Monte Arci, sarà infatti operativa dalle 10 alle 13. I giorni di apertura definitivi, invece, verranno resi noti nei prossimi giorni. Per informazioni, intanto, ci si può rivolgere alla bibliotecaria, in sede, o in Comune, presso l’Ufficio Servizi Sociali.

A Siapiccia, invece, la Biblioteca comunale organizza, per giovedì, la presentazione del libro “La ragazza della rosa canina – Sardegna mai dimenticata”. Per l’occasione sarà presente l’autrice, Eleonora Grussu. L’iniziativa è prevista per le 17 negli spazi della Biblioteca.

