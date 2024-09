Nel Marghine tornano le sagre settembrine, tra tradizione e religiosità, nei campi e nelle antiche chiesette campestri.

Domenica prossima, tra il parco di Pabude e Villa Piercy, a Badde Salighes, sulla montagna di Bolotana, sarà realizzata la più grande Seada del mondo.

Torna protagonista il dolce più amato dai sardi e dai turisti, con la tredicesima edizione de "Sagra de sa Seada".

Il 21 settembre, invece, a Dualchi, nella piazza San Leonardo, si svolgerà la Sagra del Fico d'India, organizzato dal Comune e Pro Loco. In entrambe le manifestazioni c'è la valorizzazione dei prodotti locali, mentre nelle chiese campestri si rinnovano le sagre dedicate in buona parte alla Madonna e ai santi venerati in ogni singola località.

Si è iniziato i giorni scorsi a Borore con San Lussorio, oggi a Birori, con Santo Stefano, il 7 ottobre a Bolotana con San Bachisio. Restano vive le manifestazioni per la Madonna, in programma per l'otto di settembre. Seppure inglobato nell'abitato, resta viva la devozione per Santa Maria del Soccorso, a Macomer, dove ancora vengono celebrate le sante Messe, processioni e manifestazioni di piazza.

A Bortigali si celebra Santa Maria 'e Sauccu, sulla montagna, con la suggestiva processione con i cavalli per l'accompagnamento del simulacro dal paese fino al santuario sulla montagna. Grandi manifestazioni a Sindia, per Santa Maria di Corte.

Importanti manifestazioni a Silanus, per San Bartolomeo e poi per Santa Sabina. Si tratta di manifestazioni che prima si svolgevano, per i giorni della novena, esclusivamente nei santuari campestri. Adesso la situazione si è trasformata e la festa è limitata in genere ad una sola giornata.

