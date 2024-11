La XXII edizione della mostra del libro edito in Sardegna, col tema "Sardegna AlterNativa", inizia stasera, alle 18.30, con una anteprima al cinema teatro Costantino, con "Parole e pensieri", per ricordare Luca Demontis, lo studioso di Macomer scomparso prematuramente la primavera scorsa. "Ci si salva soltanto insieme: parlando e ascoltando, condividendo sogni e timori, dando e chiedendo una mano, fidandosi e affidandosi, se necessario". In queste parole dello studioso di Macomer, si ritrovano tutti i valori che hanno ispirato la XXII edizione della mostra del libro. L’incontro al Costantino sarà occasione per presentare il libro di Demontis, "Il legno della storia. Isaiah Berlin e le scienze sociali", pubblicato postumo da Rubbettino e dedicato al grande filosofo lettone naturalizzato britannico, uno dei maggiori pensatori liberali del XX secolo.

All'incontro interverranno i professori Giuliano Albarani, Guillermo Graíño Ferrer e Sandro Passavanti. Si ripercorrerà il cammino di Luca Demontis, che fino alla sua prematura scomparsa è stato responsabile della formazione e delle attività culturali del Collegio Universitario della Fondazione Collegio San Carlo di Modena e consigliere direttivo del Festivalfilosofia di Modena e di EucA (European University College Association), oltre che saggista e collaboratore di diverse testate e riviste.

L'evento sarà moderato dal giornalista Gianluca Atzori. In chiusura, ci sarà l'omaggio musicale curato da Stefania Secci e Francesca Puddu. Giovedì mattina alle 10, nel padiglione Tamuli (ex caserme Mura), al centro servizi culturali, sarà inagugurata la mostra del libro. Al padiglione Filigosa l'apertura ufficiale con le autorità locali e i rappresentanti della Regione. sono 56 gli espositori, che animeranno la manifestazione con laboratori , esposizioni, incontri e dibattiti, con 11 case editrici, con gli editori sardi indipendenti. Si comincerà domani alle ore 17, con l'inaugurazione delle sei mostre allestite negli spazi espositivi della ex Alas, nell'antica Casa Attene, nel teatro Costantino e nella biblioteca comunale.

