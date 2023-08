A Luogosanto sarà un fine settimana caratterizzato da due eventi che potranno non solo intrattenere i residenti e gli ospiti del paese ma anche richiamare i turisti che trascorrono le loro vacanze nelle vicine località balneari.

Domani, venerdì 18 agosto e sabato 19 si terranno rispettivamente “Calici DiVini” e la “Festa del Bovino Sardo”. Questa VI edizione di “Calici DiVini” - originariamente prevista per il 4 agosto e rinviata a causa del forte vento - offre due novità: la location, nel sito medievale dell’Eremo di San Trano, e un breve convegno introduttivo, con inizio alle ore 18:00, dedicato al Vermentino di Gallura, al quale parteciperanno come relatori diverse personalità coinvolte nella promozione turistica, culturale e vitivinicolo. Dalle ore 19:00 avrà inizio l’evento enogastronomico vero e proprio, che prevede – previo acquisto di un ticket - degustazione di vini di dieci cantine galluresi in abbinamento ai i piatti della tradizione.

Sabato 19 agosto, in Piazza Incoronazione, si svolgerà invece la “Festa del bovino sardo”, un evento organizzato dal Comitato Festa Manna Fidali ’79 in collaborazione con ProLoco e Comune di Luogosanto. Oltre alla cena a base di carne di manzo locale, arrostita allo spiedo, è previsto anche un intrattenimento musicale, con l’esibizione live di Volume 2 e il dj set di Dario B.

