Oggi, 11 febbraio, i fedeli cattolici ricordano la prima apparizione della Beata Vergine di Lourdes.

Era l’11 febbraio 1858 quando, a Lourdes, un piccolo villaggio situato nel sud-ovest della Francia, avvenne il primo “incontro” tra Bernadette Soubirous, una giovane ragazza di quattordici anni, e la Vergine Maria. Questo evento segnò l'inizio di una serie di apparizioni che avrebbero trasformato Lourdes in uno dei luoghi di pellegrinaggio più importanti del mondo cattolico.

Bernadette si trovava a raccogliere legna vicino alla grotta di Massabielle, quando vide una figura bianca e luminosa, che descrisse come una "signora" vestita di bianco con una fascia azzurra e una rosa dorata sui piedi.

La donna, che Bernadette riconobbe come la Madonna, le chiese di tornare in quel luogo per altre sei occasioni. Sebbene inizialmente la ragazza fosse incerta, fu incoraggiata da un forte desiderio di obbedire a quanto la “signora” le chiedeva.

Le apparizioni continuarono dal 11 febbraio al 16 luglio dello stesso anno. In questi incontri, la Madonna trasmise a Bernadette diversi messaggi di preghiera e penitenza, ma la rivelazione più significativa fu la richiesta di scavare una fonte nella grotta, dove successivamente sgorgò dell’acqua considerata miracolosa.

Nonostante inizialmente fosse oggetto di scetticismo, le apparizioni di Lourdes acquisirono notorietà grazie ai numerosi miracoli attribuiti all'acqua della sorgente e al fervore della fede popolare.

Nel 1862, dopo una lunga indagine da parte delle autorità ecclesiastiche, la Chiesa riconobbe ufficialmente le apparizioni, dichiarando la veridicità della manifestazione mariana.

Oggi, Lourdes è un luogo di grande spiritualità, accogliendo milioni di pellegrini ogni anno, molti dei quali cercano guarigioni fisiche e spirituali, ispirati dalla fede che nacque con quella prima apparizione del 1858.

