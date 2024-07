Dal 2 al 6 agosto la Romangia apre le porte alle musiche e alle tradizioni folcloriche di tutto il mondo con la 19ª edizione del Sennori Folk Festival, la manifestazione internazionale che fa parte del cartellone mondiale del CIOFF (Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Arts Traditionnels) associazione istituita nel 1970 a Confolens in Francia, oggi presente in più di 100 Paesi sparsi in tutti i Continenti e che collabora attivamente con l'Unesco.

Organizzato dall’associazione folklorica Città di Sennori con il patrocinio del Comune di Sennori e della Regione Sardegna, il Festival vedrà la partecipazione di gruppi provenienti dall’America Latina e dall’Italia: sfileranno per le vie di Sennori e si esibiranno nell’anfiteatro naturale dell’ex cava di tufo, il ballet folklorico “Ateneo Fuente” di Saltillo (Messico), il gruppo folklorico “Li Pistacoppi” di Macerata, il gruppo folk “Santu Jagu” di Ittireddu, e i padroni di casa del Gruppo Folk “Città di Sennori” con il gruppo minifolk Città di Sennori.

Il 2 agosto è prevista l’accoglienza dei gruppi, il 3 agosto, dalle ore 20 la parata dei figuranti per le vie di Sennori, fino a raggiungere l’ex cava di tufo dove ci sarà l’esibizione dei gruppi con canti e balli, presentati da Giommaria Garau, e a seguire fino all’1 il djset con Nicky Neon. La manifestazione proseguirà domenica 4 agosto con la celebrazione della santa messa, alle ore 11, nella chiesa di San Basilio, con la partecipazione dei gruppi in costume. Martedì 6 agosto ci sarà il gran finale: dalle ore 19 la parata per le vie di Sennori, alla quale parteciperanno anche gli Sbandieratori Città dei Candelieri Sassari.

© Riproduzione riservata