Giunta alla sua terza edizione, la conferenza “Le donne nell’arte del XX secolo” torna a indagare il ruolo delle artiste nella storia dell’arte contemporanea. L'appuntamento è per il 7 marzo alle 17 nell'Aula Magna, Accademia di Belle Arti “M. Sironi” di Sassari.

Il tema di quest'anno è "Corpi in rivolta. Artiste tra guerra, politica e identità”, l’incontro esplora come il conflitto – sociale, politico o interiore – sia stato un motore creativo per molte protagoniste del Novecento. Attraverso le loro opere, diverse artiste hanno sfidato convenzioni, decostruito stereotipi e trasformato la tensione in un linguaggio di resistenza e affermazione.

L’iniziativa, a cura del Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell’Arte, si inserisce nel programma della Giornata Internazionale della Donna e nasce dall’impegno della comunità studentesca dell’Accademia di Belle Arti di Sassari, nell’ambito del corso di Storia dell’arte contemporanea, tenuto dal professore Davide Mariani. Interverrà anche Sonia Borsato, docente di Storia dell’arte contemporanea.

Queste le ricerche che verranno presentate: Carla Accardi di Sara Ingenuo, Tomaso Binga di Giulia Arghittu, Claude Cahun di Oscar Piras, Alice Guy Blaché di Cristina Valente, Eva Hesse di Giulia Varchetta, Barbara Kruger di Andrea Pusceddu, Dora Maar di Giada Idini, Niki de Saint Phalle di Chiara Podda e Gerda Taro di Anna Maria Sanna.

