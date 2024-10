Salute pubblica, medicina preventiva, attività sportiva e disturbi mentali. Sono i temi che verranno trattati domani alle 11 nell’auditorium dell’Ex-Ma.Ter di Sassari dall’evento giuridico intitolato “L’attività sportiva come diritto fondamentale. Effettività della tutela e prospettive di intervento”.

L’iniziativa è dell'Ordine Forense di Sassari che intende celebrare, a un anno dall’entrata in vigore, la legge costituzionale n. 1 del 26 settembre 2023, che ha modificato l’articolo 33 della Carta Costituzionale in materia di attività sportiva aggiungendo il seguente comma: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme».

Il programma della giornata vedrà i saluti istituzionali del Sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Sassari Gavino Mariotti, del Presidente dell'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" Giorgio Auneddu Mossa, della Direttrice del Dipartimento di scienze umanistiche e sociali UNISS Lucia Cardone, del Delegato Provinciale del Coni Giuseppe Manca, del Presidente dell'Ordine dei Medici di Sassari Nicola Addis e del Presidente dell'Ordine Forense di Sassari Gabriele Satta.

A seguire, coordinati dall'avv. Tania Bortolu, gli interventi: Carla Bassu, Professoressa ordinaria di diritto pubblico comparato all'Università degli Studi di Sassari ("La doppia dimensione costituzionale dello sport: diritto e strumento di promozione individuale e sociale"); Angelo Alfonso Maria Argento, avvocato e Presidente di Cultura Italiae ("Lo sport in Costituzione e gli ordinamenti sportivi in bilico fra democrazia e democratura"); Santo Rullo, medico psichiatra e ideatore del progetto Crazy for football ("Sport per la salute mentale e salute mentale per lo sport"); Andrea Fabio Manunta, Professore patologie apparato locomotore UOC Clinica Ortopedica, AOU Sassari ("L'attività sportiva nel paziente diversamente abile"); Manuela Zentile, Dottore Commercialista ("Il D. Lgs. n. 36"021: gli adeguamenti statutari degli Enti Sportivi"); Andrea Minguzzi, oro olimpico e Legend Sport e Salute.

