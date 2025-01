Giovedì 9 gennaio, la sala congressi “Filippo Canu”, di Porto Torres, ospita il secondo seminario formativo nell’ambito del progetto “Reti Inclusive – Per una Scuola di Comunità” della cooperativa EduPê. Si tratta del seminario dal titolo “La comunicazione empatica in azione”, tenuto dalla relatrice Daniela Simula, musicoterapeuta, attrice, formatrice e performer di musical theater, che offrirà strumenti pratici per migliorare le proprie interazioni, favorendo relazioni più autentiche e costruttive, ed è rivolto a formatori, insegnanti e famiglie.

Attraverso esercizi e riflessioni si apprenderà come esprimere i propri bisogni in modo chiaro, ascoltare senza giudicare e gestire le emozioni in modo consapevole. Il corso è rivolto agli insegnanti, ai formatori e alle famiglie.

Il progetto è finanziato dalla Fondazione di Sardegna attraverso il “Bando Scuola Bene Comune” e realizzato in collaborazione con il Comune di Porto Torres, La Camera Chiara, Circolare, Studiodanza, Aragon sports academy.

© Riproduzione riservata