A Baressa è ancora tempo di tradizioni legate alla ricorrenza in onore dei Santi e dei defunti. Sabato, infatti, il Comune e la Pro loco proporranno “Is Paisceddasa”: alle 18 il ritrovo dei bambini e dei genitori presso la sede dell’associazione turistica per dare inizio al rito legato alla festa, inizialmente prevista lo scorso 31 ottobre, in occasione dell’1 e 2 novembre.

Quella de “Is Paisceddasa” è un’antica tradizione per ricordare le anime dei defunti. In particolare, fino a qualche decennio fa, i bambini del paese della Marmilla in occasione della commemorazione, giravano di casa in casa, chiedendo “is paisceddasa” e ricevevano in dono frutta di stagione, noci, mandorle e dolci. Al termine del rituale, nella sede della Pro loco, è prevista una serata di animazione, musica, palloncini e spettacolo di magia.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.

