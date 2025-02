Il Centro di Aggregazione Sociale di Sorso ha dato vita a una giornata di incontro dedicata a “La chiacchiera libera” perché ciascuna persona diventi parte attiva della programmazione degli argomenti e delle attività, portando la propria esperienza o proposta. Gli incontri sono programmati ogni lunedì pomeriggio per condividere interessi, passioni, racconti, curiosità e tanto altro con diverse persone.

La chiacchiera libera" si svolge ogni lunedì, alle ore 16-18 presso lo spazio del Centro di Aggregazione Sociale (CAS), in Via della Resistenza-Largo Baracca. L'attività è dedicata a persone over 50 residenti nel comune di Sorso. La voglia di chiacchierare insieme può nascere davanti ad un buon tè, oppure si possono condividere delle letture su diverse tematiche o realizzare insieme un diario dei ricordi dove si raccolgono esperienze vissute. La proposta è quella di creare dei dolci, imparandone di nuovi, o scrivere un giornalino per raccontare i giochi di una volta.

