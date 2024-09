L’associazione Auto e Moto d’Epoca Sardegna si rimette in viaggio nell’Isola: arriva “Alla scoperta di…”, evento in programma da oggi 27 fino al 29 settembre nelle strade della Sardegna occidentale. In viaggio 50 auto storiche costruite dai primi anni Cinquanta sino all’inizio dei Novanta.

Con “Alla scoperta dell’Asinara” riprendono gli appuntamenti con l’autoturismo dell’Associazione Auto e Moto d’Epoca Sardegna, format d’eccellenza dell’automotoclub isolano impegnato per la valorizzazione dei territori attraverso la passione per il motorismo storico dinamico.

La tappa in calendario è organizzata in alcuni dei territori a maggiore attrattività turistica dell’ovest Sardegna e attraverserà i centri di Alghero, Bosa, Stintino, Asinara e Santu Lussurgiu.

L’evento è riservato alle quattro ruote storiche, da sempre punto di riferimento per gli appassionati di auto classiche e vede protagoniste, su un percorso di circa 530 km sulle sinuose strade della Sardegna occidentale, alcune tra le più belle vetture che hanno fatto la storia del motorismo nel mondo.

Dal 27 al 29 settembre sarà un fine settimana ricco di novità e di emozioni in cui sarà possibile ammirare 50 auto di epoche diverse. Cento partecipanti iscritti per un viaggio nel tempo e nello spazio attraverso i veicoli che raccontano molto dello stile di vita e delle abitudini del passato. Un'occasione imperdibile per conoscere e ammirare pezzi rari che sapranno incantare il pubblico. Nel lungo corteo sarà possibile un vero museo itinerante, con le sportive Ferrari e Porsche, le classiche inglesi Jaguar ed MG, le italianissime Alfa Romeo Fiat e Lancia e le eleganti Mercedes e BMW

Sabato 28 settembre sarà una giornata dedicata alla visita dell’Asinara.

Domenica 29 settembre, invece, in contemporanea con la Giornata Nazionale del Veicolo Storico, il corteo festeggerà viaggiando sulla splendida litoranea Alghero-Bosa, verso il Nuraghe Losa. Al pomeriggio l’arrivo a Santu Lussurgiu e l’ esposizione delle auto nella piazza centrale del paese.

«Anche in questa edizione - ha affermato il presidente dell’associazione Alessandro Casciu - Auto e Moto d’Epoca sostiene i propri soci per veicolare la loro passione in tutta l’isola. Ed è per questo che abbiamo individuato un percorso panoramico nella costa occidentale dell’Isola particolarmente suggestivo attraverso le litoranee che immergono i partecipanti nella natura sarda con continui affacci sui paesi, nostro incomparabile patrimonio con le loro meravigliose architetture».

La manifestazione nasce e si conferma da ben nove edizioni una delle più prestigiose nel panorama del motorismo d'epoca isolano innanzitutto per l'attenzione nella selezione del parco auto e per la cura nella scelta dell'itinerario, il tutto pensato per esaltare gli ingredienti che rendono la Sardegna una delle mete più gettonate non solo per il turismo estivo.











