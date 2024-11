Il Comune di Tissi per la prima volta è stato inserito tra gli Enti accreditati al Servizio civile universale.

Si tratta di una grande opportunità per giovani che intendono svolgere attività di volontariato sociale nell’ambito comunale, ai quali e alle quali viene riconosciuto un contributo e un riconoscimento di credito per la partecipazione a bandi pubblici. La seconda fase del progetto è quella di aderire alla progettazione per avviare i giovani volontari in servizio.

I progetti prevedono l’impiego dei ragazzi e ragazze nei seguenti settori d’intervento, o parte di essi, con tutte le attività correlate: assistenza, protezione civile, patrimonio storico, artistico e culturale, educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport, ma anche patrimonio ambientale e riqualificazione urbana.

Potranno essere attivate posizioni, oltre a quelle richieste, riservate a giovani con disabilità o basso reddito, un sistema con modalità tali da consentire una integrazione lavorativa e sociale anche ai soggetti più fragili.

